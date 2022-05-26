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Музыка: Что стало причиной трагической гибели в 30 лет автора советских шлягеров «Червона рута» и «Водогрий»: украинский композитор Владимир Ивасюк

Музыка: Что стало причиной трагической гибели в 30 лет автора советских шлягеров «Червона рута» и «Водогрий»: украинский композитор Владимир Ивасюк

Он был очень талантлив, молодой украинский композитор Владимир Ивасюк. Даже сегодня его песни, с момента создания которых прошло уже больше полувека, знают и любят.

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