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МВФ не направил Украине 700 млн долларов по новой кредитной программе

МВФ не направил Украине 700 млн долларов по новой кредитной программе

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам 1 сентября не предоставил Украине новый транш финансовой помощи в размере почти 700 млн долларов, запланированный в рамках действующей кредитной программы.

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