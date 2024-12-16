Мэр столицы Майоты допустил гибель сотен тысяч человек от урагана «Шидо»

Число погибших от последствий мощного урагана «Шидо» может исчисляться сотнями тысяч, заявил мэр административного центрафранцузского заморского департамента Майотта Мамудзу Амбдилвахеду Сумайла 15 декабря в интервью BFMTV.
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