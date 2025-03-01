Зеленский сплясал на больной мозоли США Самое важное направление деятельности Штатов как мирового гегемона — это поддержание ощущения психологической безопасности своих жителей и его разрушение в других странах.
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