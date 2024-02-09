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Началось выступление президента США Джо Байдена

Началось выступление президента США Джо Байдена

РИАМО - 9 фев. Началось выступление президента США Джо Байдена, пишет РЕН ТВ. Темой выступления стала публикация доклада спецпрокурора Роберта Гура о том, как лидер США обращается с секретными документами.

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