РИАМО - 9 фев. Началось выступление президента США Джо Байдена, пишет РЕН ТВ. Темой выступления стала публикация доклада спецпрокурора Роберта Гура о том, как лидер США обращается с секретными документами.
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