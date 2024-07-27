Нижегородские меры поддержки для участников СВО и членов их семей представили на Всероссийском форуме «Защитники Отечества»

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил региональные меры поддержки и цифровые решения для участников СВО и членов их семей на Всероссийском цифровом форуме Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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