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Форвард «Виннипега» Эпплтон перенес операцию и выбыл на 8-12 недель

Нападающий «Виннипега» Мэйсон Эпплтон перенес операцию на запястье. Форвард выбыл на 8-12 недель. Эпплтон получил травму в матче с «Сиэтлом» (3:2 ОТ).

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