Самой красивой японкой невероятным образом стала украинка

На конкурсе «Мисс Япония» победила украинка. По информации газеты «Известия», модель украинского происхождения Каролина Шиино, победившая в конкурсе красоты «Мисс Япония – 2024», отказалась от своего титула.
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