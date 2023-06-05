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В ДНР поймали последнего сбежавшего из воинской части под Соледаром экс-заключенного

В ДНР поймали последнего сбежавшего из воинской части под Соледаром экс-заключенного

Правоохранительные органы поймали последнего из семи военнослужащих из числа бывших заключенных, которые самовольно покинули воинскую часть в районе города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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