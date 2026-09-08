Steak Lovers
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Steak Lovers

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Баночка, которая облегчит жизнь хозяйке: паштет за копейки без духовки и автоклава

Баночка, которая облегчит жизнь хозяйке: паштет за копейки без духовки и автоклава

Домашний паштет из тонкого сала, мяса и овощей — это сытная, универсальная заготовка, которая отлично выручает, когда нужно быстро перекусить или сытно заправить горячую кашу или макароны.

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