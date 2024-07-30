Замоскворецкий суд приостановил рассмотрение дела о страховании пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Московский Замоскворецкий суд принял решение приостановить рассмотрение дела о коллективном иске пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" против страховой компании "Ингосстрах".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии