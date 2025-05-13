13 мая - День Черноморского флота

Сегодня в России отмечается День Черноморского флота. Об этом пишет gazetametro.ru. Дата приурочена к событиям 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из 11 кораблей под командованием вице-адмирала Федота Клокачева — она стала основой будущего флота.