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NYT опубликовала план западных экспертов по прекращению огня на Украине

NYT опубликовала план западных экспертов по прекращению огня на Украине

Западные эксперты рассматривают детальные планы по организации и обеспечению режима прекращения огня на Украине, включая создание буферной зоны, размещение гражданских наблюдателей и иностранных военных для предотвращения возобновления боевых действий.

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