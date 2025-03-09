NYT опубликовала план западных экспертов по прекращению огня на Украине

Западные эксперты рассматривают детальные планы по организации и обеспечению режима прекращения огня на Украине, включая создание буферной зоны, размещение гражданских наблюдателей и иностранных военных для предотвращения возобновления боевых действий.
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