Власти США призывают союзников к защите Израиля от Ирана

Вашингтон не готов к единоличной защите Израиля и намерен привлечь союзные силы для коллективной защиты от возможной атаки Ирана, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер 4 августа, сообщил телеканал CNN.
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