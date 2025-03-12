«Продал страну по цене бутерброда»: 40 лет назад Михаил Горбачев был избран генсеком ЦК КПСС

Алексей Смирнов Враг, а может быть и дурак, ведь иметь дурака на высоком посту, которым можно управлять, не менее выгодно. Ельцин тоже тому пример.

Ингерман Ланская был другой пример в истории - бандит и террорист в молодости, в зрелости и старости - верховный правитель государства и также бандит и террорист... закончил позорно - захлебнулся в луже собственной мочи