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  • Walery
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«Продал страну по цене бутерброда»: 40 лет назад Михаил Горбачев был избран генсеком ЦК КПСС

«Продал страну по цене бутерброда»: 40 лет назад Михаил Горбачев был избран генсеком ЦК КПСС

Газета.Ru Михаил Сергеевич Горбачев (1931–2022) / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС 40 лет назад в Кремле выбирали нового генсека ЦК КПСС.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Враг, а может быть и дурак, ведь иметь дурака на высоком посту, которым можно управлять, не менее выгодно. Ельцин тоже тому пример.
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4 час.
Ингерман Ланская
был другой пример в истории - бандит и террорист в молодости, в зрелости и старости - верховный правитель государства и также бандит и террорист... закончил позорно - захлебнулся в луже собственной мочи
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4 час.
W
Walery
Полагаю в развале Страны основная вина КГБ - конкретно руководителя чекистов Виктора Чебрикова.  Это он не выполнил свою задачу гарантировать безопасность Государству.  Итог закономерен - Чебрикова сменил Бакатин и продолжил уничтожение легальной и не легальной союзной разведки... о которой он сдал все сведения и агентуру Западу.
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3 час.
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