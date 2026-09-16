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Кристина Потупчик, Снежанна Георгиева, дочь миллиардера Диана Манасир повеселились на "розовой" вечеринке Алёны Бердовой

Кристина Потупчик, Снежанна Георгиева, дочь миллиардера Диана Манасир повеселились на "розовой" вечеринке Алёны Бердовой

Кристина Потупчик, Снежанна Георгиева и дочь миллиардера Зияда Манасира Диана посетили "розовую" вечеринку в честь 32-летия журналистки Алёны Бердовой.

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