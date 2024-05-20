➡️20 мая 1991 года Верховный Совет СССР принял закон о порядке въезда и выезда из СССР. Этот документ открыл границы и впервые сделал выезд из страны свободным.
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➡️20 мая 1991 года Верховный Совет СССР принял закон о порядке въезда и выезда из СССР. Этот документ открыл границы и впервые сделал выезд из страны свободным.