Дельфины в Австралии научились обкрадывать крабовые ловушки

Морские млекопитающие вновь продемонстрировали свой незаурядный интеллект. Дельфины нашли способ обхитрить ловцов крабов, воруя наживку из их ловушек, и новые снимки впервые запечатлели это уникальное поведение.
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