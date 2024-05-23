Чем запомнился экс-мэр Воронежа Кстенин: его история и интересные факты

Мэр Воронежа Вадим Кстенин 23 мая подал в отставку. В своем последнем сообщении на этой должности он отметил совместную работу с правительством области, которая помогла построить множество социальных объектов и очистить бюджет от многомиллиардных долгов.
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