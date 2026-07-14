Осторожно! Впереди курьер на электровелосипеде!

Кто проедет перекресток первым, а кто должен уступить?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.Правильный ответ – на следующей странице Правильный ответ: 1Электровелосипед – это одна из разновидностей велосипеда, поэтому движение по проезжей части на нем совершенно законно (пункты 1.