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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чалова пора сажать на лавку, второй матч играет безобразно. Контрактом он, видите ли, занялся». Пономарев о форварде ЦСКА

«Прошлая игра ЦСКА с «Оренбургом» (1:1) была невразумительной. А сегодня все задвигались, это была действительно дружная команда, все боролись и страховали друг друга.

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