Автомобиль сбил женщину на территории колхозного рынка в Уссурийске

Под колеса автомобиля попала посетительница колхозного рынка, расположенного в Уссурийске. 72-летняя женщина отделалась ушибом коленного сустава, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.
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