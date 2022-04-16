Автомобиль сбил женщину на территории колхозного рынка в Уссурийске

Автомобиль сбил женщину на территории колхозного рынка в Уссурийске

Под колеса автомобиля попала посетительница колхозного рынка, расположенного в Уссурийске. 72-летняя женщина отделалась ушибом коленного сустава, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.

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