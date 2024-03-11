Сколько посадок самолета выдерживают шины и почему авиакомпании никогда их не покупают

Несмотря на то что взлет и посадка самолета занимают совсем небольшие отрезки времени относительно общей продолжительности авиарейса, этого хватает, чтобы шины приходили в негодность очень быстро по автомобильным меркам.
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