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В тюменских магазинах появились пасхальные куличи от местных кондитеров

В тюменских магазинах появились пасхальные куличи от местных кондитеров

Как рассказала Наш Город, начальник отдела реализации ОАО «Тюменский хлебокомбинат» Наталья Папян, хлебопеки в этом году предлагают тюменцам пасхальную выпечку, приготовленную по традиционному рецепту — с вызреванием теста в течение 4 часов.

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