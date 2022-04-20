В тюменских магазинах появились пасхальные куличи от местных кондитеров

Как рассказала Наш Город, начальник отдела реализации ОАО «Тюменский хлебокомбинат» Наталья Папян, хлебопеки в этом году предлагают тюменцам пасхальную выпечку, приготовленную по традиционному рецепту — с вызреванием теста в течение 4 часов.