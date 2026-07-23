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Царьград

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Минпросвещения увеличило количество детского отдыха в 2026 году

Минпросвещения увеличило количество детского отдыха в 2026 году

В июне 2026 года в российских лагерях отдохнуло на 4,4% больше детей, чем годом ранее. Сергей Кравцов сообщил, что почти 3,3 миллиона юных россиян смогли воспользоваться услугами 38 тысяч организаций на территории страны.

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