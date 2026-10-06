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The Eurasia Daily news agency

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Karasin: Frightened Zelensky and indistinct Merz made a painful impression

Karasin: Frightened Zelensky and indistinct Merz made a painful impression

The terrified Vladimir Zelensky and German Chancellor Friedrich Merz, with his vague statements about the confrontation with Russia and the future regarding Kiev's membership in the European Union, made a painful impression during the visit of the head of the German government to Kiev.

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