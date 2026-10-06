The terrified Vladimir Zelensky and German Chancellor Friedrich Merz, with his vague statements about the confrontation with Russia and the future regarding Kiev's membership in the European Union, made a painful impression during the visit of the head of the German government to Kiev.
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