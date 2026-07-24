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Царьград

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Китай нарастил закупки нефти из России

Китай нарастил закупки нефти из России

Китай в первом полугодии 2026 года увеличил импорт нефти из России на 16,7% год к году, до 57,28 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

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