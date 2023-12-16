Бежавшие из России релоканты стучат в закрытую дверь. Открывать будем?

В Валерий Нет необходимости. Население России во время их пребывания за границей в этом убедилось. Ту белеберду которую, например, нес Ваня в эфире слушать было противно. Твк что пусть обживаются за рубежом.

Надежда Надежда узбагойтесь. все будут в России, всех будете лицезреть на голубых экранах, когда это у нас слышала народ?