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Царьград

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Бежавшие из России релоканты стучат в закрытую дверь. Открывать будем?

Бежавшие из России релоканты стучат в закрытую дверь. Открывать будем?

Релоканты вдруг рванули обратно в Россию.Немало деятелей культуры сразу после начала СВО сказали своё решительное "фи" и бежали за рубеж.

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Комментарии
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В
Валерий
Нет необходимости. Население России во время их пребывания за границей в этом убедилось. Ту белеберду которую, например, нес Ваня в эфире слушать было противно. Твк что пусть обживаются за рубежом.
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12 час.
Надежда Надежда
узбагойтесь. все будут в России, всех будете лицезреть на голубых экранах, когда это у нас слышала народ?
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11 час.
Сергей Oблезов
Разумная часть населения уже устала повторять своё мнение! Предателям нет места на земле русской! Предавший единожды, будет это делать всегда. Нам нет дела до того, что они беднеют. Надо карать тех, кто их продвигает-это враги для страны!
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5 час.

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