Глава СК поручил доложить об утере награды участника боев в Курской области

Доложить о результатах проверки в связи с обращением участника боевых действий в Курской области по поводу восстановления воинского звания и получения награды поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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