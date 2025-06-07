Яшел Үзән Сабантуенда кыр батырына автомобиль ачкычы тапшырдылар

Яшел Үзән Сабан туеның төп вакыйгасы елның иң яхшы игенчесен – кыр батырын хөрмәтләү булды. Мактаулы исемгә «Майский» теплица комбинатының контроль-үлчәү приборлары һәм автоматика бүлеге башлыгы Виктор Шорохов лаек булды.
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