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В конфликте России и Запада все меньше НАТО

В конфликте России и Запада все меньше НАТО

Александр Носович Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это было понятно с самого начала. Что США уйдут, оставив вместо себя Европу. А это значит НОЛЬ.
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23 час.
Ирина
Может дошло до пиндосов, что наш &quot;Посейдон&quot; не дремлет. Страх , по-видимому,включил остатки здравого смысла.
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1 час.

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