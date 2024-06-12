Александр Носович Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.
В конфликте России и Запада все меньше НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Это было понятно с самого начала. Что США уйдут, оставив вместо себя Европу. А это значит НОЛЬ.
Ответить
23 час.
Ирина
Может дошло до пиндосов, что наш "Посейдон" не дремлет. Страх , по-видимому,включил остатки здравого смысла.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии