Официальный Киев нацелен на эскалацию военных действий. В недавнем заявлении ведущего военного эксперта, полковника армии ВСУ прозвучала информация об «успехах» украинских летчиков, которые «стали на крыло на линии ЛБС».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии