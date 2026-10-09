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Ивановские новости

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Ивановцы получили доступ к переводам на мобильные кошельки в Африке

Ивановцы получили доступ к переводам на мобильные кошельки в Африке

Переводы доступны в Кению, Нигерию, Гану, Кот-д Ивуар, Бенин и Камерун через популярные местные платёжные платформы, на долю мобильных кошельков в этих странах приходится до 90% рынка мобильных платежей.

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