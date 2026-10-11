Существование по-новому: что ждет человека после смерти

Ученые предлагают взглянуть на кончину не как на финал, а как на переход в иную форму бытия.Научное сообщество представило работы, в которых физическая смерть рассматривается не как завершение человеческого существования, а как начало нового этапа — продолжения в другой форме, пишет «Медиа Поток».