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Царьград

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Существование по-новому: что ждет человека после смерти

Существование по-новому: что ждет человека после смерти

Ученые предлагают взглянуть на кончину не как на финал, а как на переход в иную форму бытия.Научное сообщество представило работы, в которых физическая смерть рассматривается не как завершение человеческого существования, а как начало нового этапа — продолжения в другой форме, пишет «Медиа Поток».

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