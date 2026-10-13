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За рулем

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Скидка более миллиона рублей: как изменились цены на авто за неделю

Скидка более миллиона рублей: как изменились цены на авто за неделю

Автопрайсы опять переписали, причем сразу в обе стороны. Эксперт Мосеев разобрал, кто из брендов накинул к стоимости, а кто уступил: Voyah, Peugeot и Citroen повысили цены, «Амберавто» и Eonyx их снизили, Volga и Esteo дали скидки.

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