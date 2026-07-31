FIFA отказалась от скандальной сделки с уступкой частным инвесторам доли в будущих ЧМ по футболу

Критика со стороны национальных футбольных объединений дала свои результаты: Международная федерация футбола (FIFA) отказалась от инициативы президента Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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