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Журнал «Профиль»

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FIFA отказалась от скандальной сделки с уступкой частным инвесторам доли в будущих ЧМ по футболу

Критика со стороны национальных футбольных объединений дала свои результаты: Международная федерация футбола (FIFA) отказалась от инициативы президента Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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