Москва закрыла небо для авиарейсов. Собянин сообщил об уничтожении 37 беспилотников Работа всех четырёх аэропортов Москвы оказалась ограничена на фоне атаки беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым