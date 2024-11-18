Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Раменском округе

По предварительным данным, пострадавшие и разрушения отсутствуют ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
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