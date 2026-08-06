Иран получает ключ к Ормузскому проливу: новый договор меняет правила игры на Ближнем Востоке

Иран может получить контроль над судоходством в Ормузском проливе в рамках нового соглашения с Оманом Иран и Оман обсуждают условия соглашения по Ормузскому проливу, которое может значительно усилить влияние Тегерана на один из важнейших мировых морских маршрутов.
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