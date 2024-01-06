Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп уверен, что Байдену не стоит доверять даже управление магазином

Трамп уверен, что Байдену не стоит доверять даже управление магазином

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ныне действующий президент Джо Байден угрожает демократии в США и является настолько некомпетентным, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о всей стране.

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