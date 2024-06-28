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Джанашия о Хвиче: «Он способен заиграть везде – и в «Реале», и в «Барселоне». У него нет недостатков, у него есть все»

Джанашия о Хвиче: «Он способен заиграть везде – и в «Реале», и в «Барселоне». У него нет недостатков, у него есть все»

23-летний игрок сборной Грузии отыграл два сезона в Серии А за «Наполи».  «Хвича Кварахцелия готов к более серьезному вызову.

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