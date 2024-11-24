Взлет и падение хакеров «Scattered Spider»

Более двух лет скрывавшиеся от поимки после хакерской атаки, жертвами которой стали крупнейшие технологические компании мира, власти США заявляют, что наконец-то поймали по крайней мере некоторых из ответственных за это хакеров.
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