Число религиозных людей в Нидерландах впервые увеличилось

Число голландцев, причисливших себя к какому-либо религиозному движению, в 2024 году увеличилось впервые за много лет, согласно Статистическому управлению Нидерландов (CBS), сообщило 18 апреля издание NL Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии