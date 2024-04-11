РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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В США готовятся к отправке на Украину уголовников, для организации нового контрнаступления ВСУ

В США готовятся к отправке на Украину уголовников, для организации нового контрнаступления ВСУ

Безусловно Соединенные Штаты, которые именуют себя «цитаделью демократии», являются также неизменным лидером по количеству заключенных на душу населения, сегодня там наблюдают небо в клетчатом узоре, около 2,2 млн человек или 25 % всех заключенных планеты Земля.

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