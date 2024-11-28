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Zero Hedge

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NYPD Raid Uncovers Rifles & Ammo Linked To Illegal Alien Prison Gang In Bronx

NYPD Raid Uncovers Rifles & Ammo Linked To Illegal Alien Prison Gang In Bronx

NYPD Raid Uncovers Rifles & Ammo Linked To Illegal Alien Prison Gang In Bronx Venezuelan prison gang activity has dangerously surged nationwide, with an alarming amount of activity observed in New York City—a mecca for illegal aliens.

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