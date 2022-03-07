ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 марта 2022 года

Энергия дня восьмого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 842=Безграничная Любовь — это безусловная преданность себе и другому человеку = Благодарением и Любовью созидается Новое в полном великолепии райского Бытия = Бог всё в себе смог воспринять, всё сбалансировать и усмирить, и стал творить = Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий =Будущее зависит от нас, научитесь верить знакам, чтобы создать волну Силы = Верность обетованиям и обещаниям своим и искренность - вот главные качества = В каждый данный момент человек может воспринять лишь предназначенное ему = Все вещи должны быть сначала постигнуты в мысли, прежде чем реализованы вовне = Все внешние изменения и изменения в Жизни начинаются с изменений внутренних = Вся информация выражается в цифровом виде, ибо точнее цифры нет ничего = "Вы должны воскресить шифры и Коды Со-Знания, хранящиеся в вас самих…» =Вы можете высоко подняться и перелететь жизненные препятствия = Гармония, наряду с Любовью, определяет порядок и соотношение Миров = Дар Знания выше даже, чем дар Жизни, ибо Знание составляет подлинную Жизнь человека = Добро и зло едины лишь в том, что всегда возвращаются к сделавшему их человеку = Задача - распространять Числовые коды на русском языке по всей Планете = Знания и реакция на них есть то, что определяет уровень Человека-Творца =Именно в целостности Мужчина и Женщина удерживают и притягивают друг друга = Именно через Любовь должны мы все вернуться в Обитель нашего Создателя = Искусственная среда обитания современной технократической Цивилизации =Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям =Каждый имеет свои вибрации и притягивается к тому, с чем резонирует его сердце = Как может человек избавиться от греха? - Переключить внимание в сторону Любви =Когда образуется пара, то достоинства одного перекрывают недостатки другого = Любить конкретного человека намного труднее, чем абстрактное Человечество = Между Истинами, проповедуемыми различными верованиями, нет никакой разницы = Мир не в хаосе, а в постоянном движении, подчинённом высшей целесообразности = Мир, в который вам придётся войти, многогранен, и бдительным нужно быть всегда = Много тайн сокрыто ещё от Человечества.