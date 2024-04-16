В США родителей массового подростка-убийцы приговорили к реальному сроку Татьяна СергееваВ мире правосудия в США произошёл прецедентный момент: Джеймс и Дженнифер Крамбли, родители подростка Итана, осуждены на срок от 10 до 15 лет тюрьмы за непредумышленное убийство, совершённое их сыном.