Антон Кравец: Поздравляю Мачулина Виктора Владимировича с оказанным доверием и избранием его на должность председателя...

Поздравляю Мачулина Виктора Владимировича с оказанным доверием и избранием его на должность председателя Митрофановского сельского совета и Мильгевского Дмитрия Ивановича с возложенными на него обязанностями как представителя поселения в Нижнегорском районном совете.