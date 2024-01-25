В Калужской области эксперты-криминалисты рассказали студентам о своей работе

Сотрудники ЭКЦ УМВД России по Калужской области по инициативе члена Общественного совета при ведомстве Павла Самылова в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» провели для студентов РАНХиГС экскурсию по экспертно-криминалистическому центру и рассказали об особенностях своей службы.