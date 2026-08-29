Москва — победитель Спартакиады народов России по велоспорту на треке в Омске 

Санкт-Петербург — на втором месте в командном зачете, Тульская область замкнула тройку сильнейших С 26 по 29 августа Омск стал центром притяжения для элиты российского велоспорта.
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